പിന്തുടർച്ചാവകാശ നികുതി: സാംസങ് നൽകുക 10 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ

സോൾ∙ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നികുതിയുടെ ഭാഗമായി ടെക് ഭീമൻ സാംസങ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് 10 ബില്യണിലധികം യുഎസ് ഡോളർ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നികുതി അടവായിരിക്കും ഇത്. നികുതിയായി പാബ്ലോ പിക്കാസോയുടെയും ക്ലോദ് മോനെയുടെയും പെയിന്റിങ്ങുകളും ശിൽപ്പങ്ങളും കൈമാറും.

സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെയർമാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയുമായ ലീ കുൻഹീ (78) കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് മരിച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആശുപത്രി വാസത്തിനുശേഷമാണ് മരണം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 22 ട്രില്യൺ വോൺ (19.6 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) സ്വത്തുവകകളാണ് അനന്തരാവകാശികൾക്കു ലഭിക്കുക.

വലിയതോതിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നികുതി ഒടുക്കേണ്ട രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ. ലീ കുൻഹീയുടെ മരണത്തോടെ സ്വത്തിന്റെ പാതിയോളം നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 12 ട്രില്യൺ വോണിലധികം (വോൺ – ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കറൻസി) പണമാണ് നികുതിയായി അടയ്ക്കണ്ടത്.

ഈ മാസം മുതൽ ആരംഭിച്ച് ആറു ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റായി കുടുംബം നികുതി അടയ്ക്കുമെന്ന് സാംസങ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. 2 – 3 ട്രില്യൺ വോണിനു തത്തുല്യമായ ശിൽപ്പങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളും അന്തരിച്ച ലീയുടെ സമ്പാദ്യത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരത്തിൽനിന്ന് 23,000 എണ്ണം സംഭാവന ചെയ്യും. ഇതിൽ 14 എണ്ണം ദേശീയ നിധിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവ നാഷനൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് കൊറിയയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഒരു ട്രില്യൺ വോൺ ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്കാണ് സംഭാവന ചെയ്യുക. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആദ്യ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധ ആശുപത്രിക്കായാണ് ഈ പണം നീക്കിവയ്ക്കുക. സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വൈസ് ചെയർമാനും ലീ കുൻഹീയുടെ മൂത്ത മകനുമായ ലീ ജെയോങ് അഴിമതിക്കേസിൽ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്.

