ന്യൂഡൽഹി∙ മലയാളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഡൽ‌ഹിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡൽ‌ഹി എയിംസിലേക്കോ ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിയിലേക്കോ മാറ്റണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.



കാപ്പനെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 11 യുഡിഎഫ് എംപിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തു നല്‍കിയിരുന്നു.

English Summary: Supreme Court orders Uttar Pradesh govt to shift Siddique Kappan to hospital in Delhi for medical treatment