താനെയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; 4 രോഗികൾ മരിച്ചു

താനെ∙ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽ നാലു രോഗികൾ മരിച്ചു. മുമ്പ്രയിലെ കൗസയിലുള്ള പ്രൈം ക്രിട്ടിക്കെയർ ആശുപത്രിയിൽ പുലർച്ചെ 3.40നായിരുന്നു സംഭവം. കോവിഡ് രോഗികളാരും ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ 3 യൂണിറ്റും 5 ആംബുലൻസുകളും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. ഐസിയുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 6 പേരുൾപ്പെടെ 20 രോഗികളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയുടെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അറിയിച്ചു. പരുക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതവും നൽകും. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: Maha: 4 patients die in fire at private hospital in Thane