കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ആയുർവേദം? ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെ ഫലം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ആയുർവേദം? ആയുഷ് മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഒാഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്(ഐസിഎംആർ), ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പ്, സിഎസ്ഐആർ, ‍ഡൽഹി എയിംസ് എന്നിവയും ചേർന്നു നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളുടെ ഫലം ഇന്നു പ്രഖ്യാപിക്കും.

ചിറ്റമൃത്, അമുക്കുരം, ഇരട്ടിമധുരം, തിപ്പലി എന്നിവയുടെയും ഏഴിലമ്പാലത്തൊലി, കടുകുരോഹിണി,കിരിയാത്ത്, കഴഞ്ചിക്കുരു പരിപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തുള്ള ആയുഷ്–64 എന്ന ഒൗഷധത്തിന്റെയും ഫലശേഷി സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു പഠനം. ഫലം അനുകൂലമെന്നാണു കണ്ടെത്തലെന്നാണ് സൂചന. പ്രതിരോധം, ചികിൽസ, പോസ്റ്റ്കോവിഡ് ചികിൽസ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഒൗഷധങ്ങൾ. യുജിസി മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ.ഭൂഷൺ പട്‌വർധനാണ് ഗവേഷണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്.

