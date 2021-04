ചൈനയിലെ കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ കത്തിയാക്രമണം; 2 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബെയ്‌ജിങ്∙ ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ നടന്ന കത്തിയാക്രമണത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 16 കുട്ടികൾക്കും രണ്ട് അധ്യാപകർക്കും പരുക്കേറ്റു. ഗുവാങ്‌സി ഷുവാങ് പ്രദേശത്തെ ബെയ്‌ലിയു സിറ്റിയിലുള്ള കിൻഡർഗാർട്ടനിലാണ് സംഭവം. സംശയമുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു െചയ്തു.

ചൈനയിൽ, മൂന്നു മുതൽ ആറ് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ പ്രവേശനം. 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ ഹ്യൂബ പ്രവിശ്യയിലെ സ്കൂളിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് വിദ്യാർഥികളും 2018 ഏപ്രിലിൽ വടക്കൻ ചൈനയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരേ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒമ്പതു പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: China kindergarten: Two children die in stabbing at Beiliu City