ഏറ്റുമാനൂരിൽ ജയം ഉറപ്പ്: ഹെയർ സ്റ്റൈലിനു പിന്നിലെ കഥ പറഞ്ഞ് ലതിക

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ വെറും 2 ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഏഴരപ്പൊന്നാനയുടെ നാടായ ഏറ്റുമാനൂരിൽ ആശങ്ക വളരുകയാണ്, സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ തല മുണ്ഡനം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ച ലതികാ സുഭാഷിന്റെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ. എന്നാൽ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയമോ ആശങ്കയോ ഇല്ലെന്നും തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു ലതികാ സുഭാഷ്. 31 വര്‍ഷത്തെ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ ബന്ധമുണ്ട് ഏറ്റുമാനൂരിന്റെ മണ്ണുമായിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ജനത എന്നെ കൈവിടില്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും പലരും വിളിച്ചു. ബന്ധുക്കളോടു വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച കാര്യം പറയാനും മറ്റുമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയമൊപ്പമുണ്ടാകും എന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

തലമുണ്ഡനം പെട്ടെന്നൊരാവേശത്തിനു പുറത്തു ചെയ്തതല്ല, മറ്റു പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾക്കെല്ലാം സീറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ ലതികാ സുഭാഷ് എന്ന വ്യക്തിയെ അല്ല മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയെയാണ് അവഗണിച്ചത്. വനിതാ പ്രവർത്തകരോടുള്ള അവഗണനയായിരുന്നു ആ സീറ്റ് നിഷേധം. പ്രവർത്തിക്കാനും വനിതാ സ്ക്വാഡ് ഇറക്കാനും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനും സ്ത്രീകൾ വേണം. എന്നാൽ പരിഗണിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ തികഞ്ഞ അവഗണനയാണെന്നും ലതിക മനോരമ ന്യൂസ് ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്കും പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചില്ലെന്നും ലതികാ സുഭാഷ് വ്യക്തമാക്കി.

പഴയപോലെയായില്ലെങ്കിലും മുടി വളർന്നു വരികയാണ്. പ്രത്യേക ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെക്കുറിച്ചും അതിനു കാരണമായ ബസ് അപകടത്തെക്കുറിച്ചും ലതികാ പറഞ്ഞു. 1994ൽ ഏറ്റുമാനൂരില്‍ ബസ് മറിഞ്ഞ് മൂന്നു നാലു പേർ മരിച്ചു. അന്ന് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ലതികയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും സ്റ്റിച്ചിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈല്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയോടുള്ള ആരാധനയുടെ പേരിൽ അത് സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്തരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വി.വി. പ്രകാശിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ഠമിടറി. 6 ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ വിളിച്ച് ഏറെ സംസാരിച്ചെന്നും സമപ്രായക്കാരാണു തങ്ങളെന്നും ലതിക പറഞ്ഞു. ഒരേസമയം കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരായി പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹവും തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ ആയിരുന്നു. ചിന്തിക്കുന്നത് പറയാനും പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ചുരുക്കം നേതാക്കളിലൊരാൾ. പ്രകാശിന്റെ സഹോദരനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചു. അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു വി.വി. പ്രകാശ് എന്നും ലതിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: I was trampled, symbolises crushing of women by parties: Lathika subhash