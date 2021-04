‘ആരെങ്കിലും മനഃപായസം ഉണ്ണുന്നെങ്കിൽ തടസം നിൽക്കുന്നില്ല; എൽഡിഎഫിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും’

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ എൽഡിഎഫിനു ലഭിക്കുമെന്നും തനിക്കു ജനങ്ങളിൽ നല്ല വിശ്വാസമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ‘അതിനെപറ്റി യാതൊരു സംശയവും എനിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നതിൽ നേരത്തെയും സംശയമില്ല. ഞാനത് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെതന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണല്ലോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആരെങ്കിലും മനഃപായസം ഉണ്ണുന്നെങ്കിൽ അതിനു തടസം നിൽക്കുന്നില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി. ഇനി കുറച്ചു മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞായറാഴ്ച ഫലം വരും. ആരാണ് ശരി തെറ്റെന്ന് ജനമല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ ജനങ്ങളിൽ തനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ ഇന്നു കോടതി പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളും പറഞ്ഞതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരാണ് കടത്തിയത്? എവിടേയ്ക്കാണ് കടത്തിയത്? അവരെ കാണാനല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തേടിപോകാനായിരുന്നു ഇഡിക്കു തിരക്ക്. ചിലർ തപ്പുകൊട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇഡി പോയി. അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണത്. ഇങ്ങനെ അന്വേഷണ ഏജൻസി അധപതിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന കേസില്‍ സങ്കുചിത താൽപര്യംവച്ചാണ് ഇഡി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: LDF Will Gain More Seats Than 2016, Says CM Pinarayi Vijayan