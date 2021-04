കോട്ടയം∙ കോവിഡ് കേസുകൾ സംബന്ധിച്ചു തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. അവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് എസ്പി ഡി. ശിൽപ്പ അറിയിച്ചു.

English Summary: Non-bailable case against some for fake news