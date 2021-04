തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയോ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ അറിയാതെ ഐഎഎസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയാൻ സിറ്റിയിലെ കണ്ണായ സ്‌ഥലവും 66 കോടി രൂപയും ക്ലബ്ബിന് 10 കോടി രൂപയും എഴുതിയെടുത്തു. ഉന്നത ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഉത്തരവിറക്കിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു പണമില്ലാതെ സംസ്ഥാനം വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഐഎഎസ് ധൂർത്ത്.

ആക്കുളത്തിനടുത്ത് ഹൗസിങ് ബോർഡിന്റെ കൈവശമുള്ള സർക്കാരിന്റെ കണ്ണായ സ്‌ഥലമാണ് ഐഎഎസുകാർ കയ്യടക്കിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസുലേറ്റുകളും ഓഫിസുകളും ഒരുമിച്ചു ഒരു സ്‌ഥലത്താക്കാൻ നഗരത്തിൽ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്നു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഫയൽ ശരവേഗത്തിൽ നീക്കിയത്. സിറ്റിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റിനു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും സ്ഥലമില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു വാക്കാൽ അംഗീകാരം വാങ്ങിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ സംസാരമുണ്ട്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്

സിവിൽ സർവീസസ് ഓഫിസേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബിനായി 10 കോടി രൂപയാണ് അധികം അനുവദിച്ചത്. നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ അവസാന നാളിലാണ് സർക്കാർ കെട്ടിടവും ഒരു കോടി രൂപയും ഈ ക്ലബ്ബിനായി എഴുതിയെടുത്തത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐഎഎസ് ഈ ക്ലബ്ബിൽനിന്ന് മദ്യപിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ബഷീറിനെ കാറിടിച്ചു കൊന്നത്.

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 30% എച്ച്ആർഎ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ മിക്കവരും ക്വർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കാറില്ല. ഓരോ ഓഫിസർക്കും 20,000 മുതൽ 60,000 രൂപ വരെ ഇപ്രകാരം ലഭിക്കും. അതുപയോഗിച്ച് നല്ല കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കു കിട്ടുമെന്നതിനാൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ്.

English Summary: PWD Approves Land and Budget Amount for Construction of IAS Quarters