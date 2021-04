രണ്ടാം ഡോസുകാർക്ക് വാക്സിനേഷന് പ്രത്യേക തീയതിയും സമയവും അനുവദിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ 45 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു രണ്ടാം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സ‌ീൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീനെടുക്കാൻ സ്പോട്ട് റജിസ്ട്രേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം ഡോസുകാർക്ക് വാക്സീനെടുക്കാൻ പ്രത്യേക തീയതിയും സമയവും അനുവദിക്കും. വാക്സീന്റെ കുറവും തിരക്കും കാരണം ഓൺലൈനിൽ ബുക്കു ചെയ്യാൻ പലർക്കും സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണു പുതിയ നിർദേശമിറക്കിയത്.

വാക്സീൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം ഡോസുകാർക്കു പ്രധാന്യം നൽകണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദേശം. കോവിഷീൽഡ് രണ്ടാം ഡോസ് ആദ്യ ഡോസെടുത്ത് 6–8 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എടുക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. കോവാക്സിൻ 4–6 ആഴ്ചയ്ക്കിടയിലും.

രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക കോവിൻ പോർട്ടലിൽനിന്ന് ഓരോ വാക്സീൻ കേന്ദ്രവും ശേഖരിക്കണം. വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ളവർ തദ്ദേശ സ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആശ വർക്കർമാരുടെയും സഹായത്തോടെ സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റിലൂടെ ഇവർക്കു വാക്സിനേഷൻ നൽകണം. പ്രായമായവർക്കും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്കു വാക്സിൻ ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷംമാത്രമേ സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ആകെയുള്ളത് 100 ഡോസ് വാക്സീൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാൻ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ 80 പേരുണ്ട്. 20 സ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഓൺലൈനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവൂ. 80 സ്ലോട്ട് രണ്ടാം ഡോസുകാർക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കണം.

മേയ് 1 മുതൽ പുതുക്കിയ വാക്സീൻ നിരക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വകാര്യ വാക്സീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങൾ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളിൽനിന്നു നേരിട്ട് വാക്സീൻ വാങ്ങണം. മേയ് 1നു ശേഷം വാക്സീൻ സ്റ്റോക്കുണ്ടെങ്കിൽ 45 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച 250 രൂപയ്ക്കു നൽകുന്നതായി ഉറപ്പു വരുത്തണം.

