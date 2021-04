കോവിഡ് ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 100 ദശലക്ഷം ഡോളർ സഹായവുമായി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു 100 ദശലക്ഷം ഡോളറിലേറെ വിലവരുന്ന ആരോഗ്യരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് യുഎസ്. 1,000 ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, 15 ദശലക്ഷം എൻ 95 മാസ്ക്, 1 ദശലക്ഷം റാപ്പിഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് അയയ്ക്കുന്നത്. ഇവ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും.



20 ദശലക്ഷം ഡോസ് അസ്ട്രാസെനെക കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർമിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളും യുഎസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ യുഎസിലെ ആശുപത്രികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായപ്പോൾ ഇന്ത്യ യുഎസിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു സഹായം ആവശ്യമായ സമയമായതിനാലാണ് യുഎസ് അത് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: US to send more than $100 Million in covid supplies to India