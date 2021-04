കഴിഞ്ഞ 14 മാസം എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു? കേന്ദ്രത്തോട് കടുപ്പിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം. രണ്ടാം തരംഗം നേരിടുന്നതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി. വേണ്ടത്ര മരുന്നുകളും ഓക്സിജനും സംഭരിക്കണമെന്ന ശുപാര്‍ശ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 14 മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജിബ് ബാനർജി, ജസ്റ്റിസ് സെന്തിൽകുമാർ രാമമൂർത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നിശിതവിമർശനം നടത്തിയത്. ഒരു വർഷം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ മാത്രം എന്താണ് നടപടികൾക്കു ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3,79,257 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3,645 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിദിന രോഗബാധയിലും മരണനിരക്കിലും ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ആകെ 2,04,832 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.

