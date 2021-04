കോട്ടയം∙ ചങ്ങനാശേരി കറുകച്ചാൽ ചമ്പക്കരയിൽ സ്വകാര്യബസ് ഡ്രൈവർ രാഹുലിനെ കാറിനടിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. തോട്ടയ്ക്കാട് സ്വദേശികളും രാഹുലിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായ വിഷ്ണു, സുനീഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



English Summary: Youth found dead under vehicle in Kottayam, two arrested