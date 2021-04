ടൂറിസം മേഖലയെ അവഗണിക്കുന്നു; സംരംഭകർ നാളെ കരിദിനം ആചരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലായ ടൂറിസം മേഖലയെ അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംരംഭകർ നാളെ കരിദിനം ആചരിക്കുന്നു. ടൂറിസത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന 20 ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയിലും തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ കരിദിനം ആചരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് സംരംഭകർ പറയുന്നു.



അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കു വരെ സംരംക്ഷണം നൽകുന്ന സർക്കാർ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ളവരെ പാടേ തഴയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ചർച്ചകൾക്കു പോലും സർക്കാർ തയാറായില്ല. ഒട്ടേറെ നിർദേശങ്ങൾ ടൂറിസം മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചില്ല. കരിദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കറുപ്പണിഞ്ഞു പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വായ്പ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം

കോവിഡിനെത്തുടർന്നു പ്രതിസന്ധിയിലായ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 455 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ വായ്പ ലഭിച്ചത് അമ്പതോളം പേർക്കു മാത്രം. ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്നു ബാങ്കുകളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നു ടൂറിസം സംരംഭകർ പറയുന്നു.

ടൂറിസം മേഖലയിലെ 5000 സംരംഭകർക്കു 355 കോടിയും തൊഴിലാളികൾക്കു 100 കോടിയും വായ്പയായി നൽകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇതു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് 10 മാസത്തോളമായി. ആദ്യ വർഷത്തെ പലിശയുടെ പകുതി സബ്സിഡിയായി നൽകാനായിരുന്നു ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് പലതും തുറന്നിട്ടില്ല. തുറന്നവ പലതും സഞ്ചാരികളില്ലാത്തതിനാൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും സംരംഭകർ പറയുന്നു.

അപ്രായോഗികമായ നിബന്ധനകൾ ബാങ്കുകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചതോടെയാണ് പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞത്. പ്രളയവും കോവിഡും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട സംരംഭകർക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം വായ്പ ലഭിക്കില്ലെന്നുറപ്പായതോടെ സംഘടനകൾ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ചിരുന്നു. ഉടൻ പരിഹരിക്കാം എന്ന വാഗ്ദാനമല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നില്ല. സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ (കെഎഫ്സി) വരെ ടൂറിസം സംരംഭകരെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

കേരളത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്

കോവിഡിനു മുൻപ് പ്രതിവർഷം 45,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം കേരളത്തിനുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മേഖലയായിരുന്നു ടൂറിസം. 3 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ടൂറിസം മേഖലയിലെ മുതൽ മുടക്ക്. 15 ലക്ഷം പേർക്കും നേരിട്ടും 20 ലക്ഷം പേർക്കു പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖല. കേരളത്തിന്റെ ആകെ ജിഡിപിയുടെ 11% ടൂറിസത്തി‍ൽനിന്നുള്ള വരുമാനമായിരുന്നു. 10,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു വിദേശനാണ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.

എന്നാൽ, പ്രതിവർഷം പരമാവധി 300 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ടൂറിസം വികസനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്. മത്സരം കടുത്തതോടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ തുക നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് ടൂറിസം ഉപദേശകസമിതി വരെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമായ ഫലമുണ്ടായില്ല.

2014ൽ ബാർ നിരോധനം, 2017ലെ ഓഖി, 2018ലെ നിപ്പ, 2018–19 വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കോവിഡിന്റെ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനുൾപ്പെടെ സംരംഭകർ സർക്കാരിനു സഹായവുമായി എത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും സർക്കാർ ഈ മേഖലയെ ഒന്നാകെ അവഗണിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി.

പ്രതിസന്ധി ഭാവിയിലും

പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുറപ്പായതോടെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ മറ്റു തൊഴിലുകൾ തേടിപ്പോയിത്തുടങ്ങി. മീൻ കച്ചവടം ഉൾപ്പെടെ ചെയ്താണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത്. സംരംഭകരിൽ പലരും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ജപ്തി ഭീഷണിയിലാണ്. ഇതു കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാവി ഇരുണ്ടതാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞ് സഞ്ചാരികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയാലും നിലവാരമുള്ള സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ കേരളത്തിനു കഴിയാതെ വരും. ഇതു രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം പ്രതിച്ഛായയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. ടൂറിസം മേഖല തകർന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാകും.

ടൂറിസം സംരംഭകരും സംഘടനകളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ

1. ടൂറിസം തൊഴിലാളികൾക്ക് 250 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുക

2. തൊഴിലാളികളുടെ ഇഎസ്ഐ പ്രീമിയം അടവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക

3. തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ സ്കീം നടപ്പാക്കുക

4. തൊഴിൽ നഷ്ടമായവർക്ക് സഹായ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുക

5. ടൂറിസം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട നികുതിയും ലൈസൻസ് ഫീസും 1 വർഷത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക

6. കെഎസ്ഇബി ഡിസ്കണക്ഷൻ നിർത്തിവയ്ക്കുക

7. തൊഴിലാളികൾക്ക് മാസം 5000 രൂപ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് അനുവദിക്കുക

8. ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി കാറുകളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം നൽകുക

9. സംരംഭകർക്ക് 2500 കോടി രൂപയുടെ ലോൺ കേരള ബാങ്ക് വഴിയോ സഹകരണസംഘങ്ങൾ വഴിയോ നൽകുക

10. പഞ്ചായത്ത്, കോർപറേഷൻ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നികുതി കുടിശികകൾക്ക് സാവകാശം നൽകുക

11. ഹോട്ടലുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കുക, ബില്ലിന്മേൽ ഇളവു നൽകുക

12. കെഎഫ്സിയുടെ കരിമ്പട്ടികയിൽനിന്ന് ടൂറിസം മേഖലയെ ഒഴിവാക്കുക

13. പ്രായഭേദമെന്യേ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ ഉറപ്പാക്കുക

14. ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെ ഫീസുകളും ഫൈനുകളും ഒഴിവാക്കുക

15. കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായ പദ്ധതിയിലെ അപ്രായോഗിക നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇടപെടുക.

English Summary: Entrepreneurs in the tourism sector will protest tomorrow