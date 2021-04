ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടർ, ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസിന്റെ അടിയന്തര കോവിഡ് സഹായം എത്തി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസിൽനിന്നുള്ള ആദ്യഘട്ട കോവിഡ് അടിയന്തര ആരോഗ്യരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. 400 ഓളം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, ഒരു ദശലക്ഷം റാപ്പിഡ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്, മറ്റു ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ലഭിച്ചത്. യുഎസ് സൈനിക വിമാനം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ന്യൂഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയത്.



യുഎസിൽനിന്നുള്ള അടിയന്തര േകാവിഡ് ആരോഗ്യരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് എംബസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 70 വർഷത്തെ സഹകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, യുഎസ് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്നും മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടുന്നുവെന്നും ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

ഈ ആഴ്ച ആദ്യം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബൈഡനും തിങ്കളാഴ്ച ഫോൺ സംഭാഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. യുകെ, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: First Emergency covid Relief Supplies arrive From US