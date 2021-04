‘ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം’: അതിവേഗത്തിൽ കോവിഡ് സഹായമെത്തിച്ച് യുഎസ്

ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഉലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഘട്ട സഹായം എത്തി. അടിയന്തര ആരോഗ്യരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമായുള്ള സൈനിക വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. 70 വര്‍ഷത്തെ സുദീർഘമായ സഹകരണം ദൃഢമാക്കി യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്നും മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും യുഎസ് എംബസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യുഎസ് സഹായത്തിന് ഇന്ത്യ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 423 ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ, 10 ലക്ഷം റാപ്പിഡ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ, മരുന്നുകൾ, മറ്റ് ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നല്ല സുഹൃത്തായി യുഎസ് നിലകൊള്ളുമെന്നും എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സഹായം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ജോ ബൈഡനും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സഹായം നേരത്തെ എത്തിച്ചിരുന്നു. യുകെയും ചൈനയുമടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളും സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: First Covid Relief Aid From US Arrives, India "Deeply Appreciates Gift"