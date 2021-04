ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളുടെ കീഴിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നാളെ മുതൽ 3 മാസത്തേക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ടിക്കറ്റുകളുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാക്കി. കോവിഡ് കാലത്ത് അനാവശ്യ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണിത്.

പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു.

English Summary: Platform tickets rate hiked in all railway stations under Palakkad Division