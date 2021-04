തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മേയ് 5നു തുടങ്ങാനിരുന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയ ക്യാംപുകൾ മാറ്റി. പുതിയ തീയതി പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിക്കും. നേരത്തെ, മേയ് 5 മുതലുള്ള എസ്എസ്എൽസി ഐടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മാറ്റിയിരുന്നു. എസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണയം മേയ് 15നും പ്ലസ്ടു മൂല്യനിർണയം മേയ് 5നുമാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Plus two valuation camp postponed due to Covid