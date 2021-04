ഹവാലയുടെ നിഗൂഢവഴികൾ; തട്ടിപ്പിന് തോക്ക്, കോഡ്; പ്രവാസികളെ കുരുക്കുന്ന ‘മൂന്നടവും’

കൊച്ചി∙ തൃശൂരിൽ കുഴൽപ്പണം (ഹവാല) തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകത്തിലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബന്ധം വിവാദമാകുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തേക്കു വൻതോതിൽ ഹവാല ഒഴുക്കു തുടരുന്നു. മാർച്ചിലും ഏപ്രിലിലുമായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽനിന്ന് 9 കേസുകളിലായി പൊലീസ് പിടികൂടിയത് 7.08 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ കേസുകൾ കുറവാണെങ്കിലും ഹവാലയുടെ ഒഴുക്കിനും ഹവാല തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും കുറവൊന്നുമില്ല. വർധിച്ച സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കു പിറകിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ മാസം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ 1.06 കോടി രൂപയും പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ 46 ലക്ഷം രൂപയുമാണു പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. മാർച്ചിൽ മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടിയിൽ 2.70 കോടി രൂപ, കോട്ടക്കലിൽ 1.53 കോടി രൂപ, കൊളത്തൂരിൽ 35 ലക്ഷം രൂപ, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ 36 ലക്ഷം രൂപ, വേങ്ങര 26 ലക്ഷം രൂപ, പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ 22 ലക്ഷം രൂപ, തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് 14 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ഹവാല കേസുകൾ. ‌

സ്വർണക്കടത്തിലെ ഹവാല ബന്ധം

തിരുവനന്തപുരം കാർഗോ കോംപ്ലക്സിൽ നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൽനിന്ന് 30 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ച, ഏറെ വിവാദമുയർത്തിയ കേസിൽ ഇരുപതിലധികം ഹവാല സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റിവ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്വർണം വിറ്റ ശേഷം, അടുത്ത കള്ളക്കടത്തിനുള്ള പണം സ്വന്തം ഹവാല കണ്ണികൾ വഴിയാണ് ഓരോ സംഘവും ദുബായിലെത്തിച്ചത്.

കൊച്ചിയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണക്കട്ടികൾ (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

ഇന്നും നിഗൂഢമായ വഴികളിലൂടെ...



വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പണം അനൗദ്യോഗിക മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഹവാല. നിഗൂഢമായ വഴികളിലൂടെതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഹവാല ഇടപാടുകൾ. വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരാണു ഹവാല ഇടപാടുകാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, അനധികൃതവും രഹസ്യവുമായി പണമെത്തിക്കാൻ ചില ഗ്രൂപ്പുകളും ഹവാല ശൃംഖലയെതന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഹവാല മാത്രമല്ല, ലോകത്തെവിടെയും ഏതു കറൻസിയും നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണു കേരളത്തിലെ ഹവാല സംഘങ്ങൾ.

ഔദ്യോഗികമായ വഴികൾ പലതും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക്, ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും നാട്ടിൽ പണമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണു ഹവാല. പണം വീട്ടിലേക്കയക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനം തേടി പ്രവാസി അലയേണ്ട. ജോലി സ്ഥലത്തോ, താമസ സ്ഥലത്തോ ഏജന്റ് എത്തും. ഏജന്റിനു പണം കൈമാറുന്ന അതേ ദിവസം, കേരളത്തിലെ വീട്ടിൽ പണമെത്തും. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുൻകൂറായും നൽകും. ഈ വേഗവും കൃത്യതയും ഹവാലയെ ഇന്നും ജനപ്രിയമാക്കി നിലനിർത്തുന്നു.

ഹവാല വഴികൾ ഇങ്ങനെ

ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു ഹവാല ഇടപാടുകളധികവും. സൗദിയിലെ ഹവാല ഇടപാടുകാരും ദുബായ് വഴിയാണു ഹവാല അയയ്ക്കുന്നത്. സൗദിയിൽനിന്നു വാഹനത്തിൽ ദുബായിലെത്തിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ, ബാങ്ക് വഴി ദുബായിലെ ഏജന്റിനു കൈമാറും. പ്രവാസികളിൽനിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന പണം ദുബായിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ പലതാണ്. ദുബായിൽ, ഹവാല ഇടപാടിനു മാത്രമായി ഓഫിസ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ ബിസിനസുകാർ (ഹുണ്ടികക്കാർ) ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ഹവാല ഏജന്റുമാർ ഇവർക്കു പണം കൈമാറുകയും അതിനൊരു കോഡ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. മിക്കവാറും 10 രൂപയൂടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമിത്.

ദുബായിൽ, പണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവർ ഈ കറൻസി നമ്പർ ഹവാല ഏജന്റിനു നൽകും. മുംബൈ, മൈസുരു, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരക്കുള്ള കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിലെ കടയുടെ മേൽവിലാസവും ഹവാല ഏജന്റിനു നൽകും. ഏജന്റ്, കറൻസി നമ്പറും കടയുടെ മേൽവിലാസവും കേരളത്തിലെ തന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾക്കു കൈമാറും. കേരളത്തിലെ ഹവാല സംഘാംഗങ്ങൾ, കടയിലെത്തി കറൻസി നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പണം കറൻസിയായി കൈപ്പറ്റി നാട്ടിലെത്തിച്ചു വിതരണവും ചെയ്യും. നികുതി വെട്ടിച്ചുള്ള വിൽപനയിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന കോടികളാണു കടയിൽനിന്നു ഹവാല സംഘത്തിനു നൽകുന്നത്. പണം നൽകുന്ന വ്യാപാരിയുടെ പേരിൽ ഗൾഫിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിൽ തുല്യമായ തുക ഗൾഫിലെ ഹുണ്ടികക്കാരൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോടെ ഇടപാട് പൂർത്തിയാകുന്നു.

നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവാസിക്ക് എത്ര വീതം തുക നൽകണമെന്ന പട്ടിക ദുബായിലെയോ സൗദിയിലെയോ ഹവാല ഏജന്റ്, നാട്ടിലെ സംഘാംഗത്തിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതനുസരിച്ച്, ഹവാല കാരിയർ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി പണം വീട്ടുകാർക്കു നൽകും. ഔദ്യോഗിക കറൻസി കൈമാറ്റ നിരക്കിനൊപ്പമോ അതിൽ അൽപം കുറഞ്ഞോ ആയിരിക്കും തുക. പക്ഷേ, നൂലാമാലകളൊന്നുമില്ലാതെ വീട്ടുപടിക്കൽ പണം എത്തുമ്പോൾ അതൊന്നും ആരും പ്രശ്നമാക്കാറില്ല. സ്വർണക്കടത്താണു മറ്റൊരു രീതി. ഹവാല ഏജന്റുമാർ ശേഖരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചു ദുബായിൽനിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങുന്നു. ഇതു കേരളത്തിലെത്തിച്ചു വിറ്റ ശേഷം പണം പ്രവാസിയുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. ഇതിനു തയാറാകുന്ന സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളും ദുബായിലുണ്ട്.

ഗൾഫ് കറൻസികളുടെ മാത്രമല്ല, യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നിരക്കിലെയും സ്വർണത്തിന്റെ നിരക്കിലെയും മാറ്റങ്ങളടക്കം പരിഗണിച്ചാണു ഹവാല ഇടപാടുകാർ ഏതു ചാനലിലൂടെ പണമയക്കണം എന്നു തീരുമാനിക്കുക. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്, കറൻസി നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കണക്കു കൂട്ടി, വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള കറൻസി രാവിലെതന്നെ വാങ്ങുകയും വൈകുന്നേരത്തു വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ലാഭത്തിനു മാത്രമല്ല, നഷ്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിനിമയ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ലഭിക്കുന്ന വിദേശ കറൻസിയിൽ ഇടപാടു നടത്തുന്നതിനാണു മുൻഗണന. ഏതെങ്കിലും വിദേശരാജ്യത്തു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനോ മറ്റോ കണക്കിൽ പെടാത്ത കറൻസി ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിമിഷ നേരംകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ദുബായിലെ ഹവാല ഇടപാടുകാർ തയാറാണ്. വിനിമയ നിരക്കിൽ, ലാഭം ഉറപ്പാക്കും.

‘ഔദ്യോഗിക’ ഹവാല

കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ‘ഡ്രോബാക്’ ആനുകൂല്യവും ഹവാലയ്ക്ക് വഴിയാകാറുണ്ട്. കൈത്തറി ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റിയയച്ചാൽ മുൻപ് 10% വരെ ഡ്രോബാക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതായത്, 100 രൂപയുടെ കൈത്തറി ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റിയയച്ചാൽ, 110 രൂപ കയറ്റുമതിക്കാരനു കിട്ടും. 100 രൂപ ദുബായിൽ തുണി വാങ്ങിയയാൾ നൽകും. 10 രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരും. ഇനിയാണു തട്ടിപ്പ്. ഡ്രോബാക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനായി, വ്യാജ കയറ്റുമതി നടത്തുന്നവരുണ്ട്. തുണിയെന്ന പേരിൽ കല്ലും കട്ടയും കീറത്തുണിയുമൊക്കെ കയറ്റിവിട്ട കേസുകൾ കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

തീരെ വില കുറഞ്ഞ തുണി, വൻ വില കാണിച്ച് കയറ്റിവിട്ട കേസുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ, ദുബായിലെ ഏജന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയും. പകരം, തുണിയുടെ വിലയെന്ന പേരിൽ കോടികളുടെ ഹവാല ഇന്ത്യയിൽ കയറ്റുമതി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തും. അതു പിൻവലിച്ച്, പ്രവാസികളുടെ വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യും. അതേസമയം, തുണിയുടെ വില ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതോടെ കയറ്റുമതിക്കാരന് 10% ഡ്രോബാക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യാജ കയറ്റുമതിയായതിനാൽ ഇയാൾക്കു വലിയ ചെലവില്ല താനും. ഔദ്യോഗികമായും ഹവാല ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നുണ്ടെന്നർഥം.

ഓവർ വാല്വേഷൻ

യഥാർഥ വിലയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന വിലയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയയ്ക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗിക ഹവാലയുടെ മറ്റൊരു രീതി. ഒരു കോടി രൂപ വിലയുളള കൺസൈൻമെന്റിന് 4 കോടി രൂപ വിലയിട്ട് കയറ്റിയയ്ക്കും. യഥാർഥ വിലയായ ഒരു കോടിക്കൊപ്പം 3 കോടി രൂപയുടെ ഹവാലയും ചേർത്ത് ബാങ്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തും.

റിവേഴ്സ് ഹവാല

യുഎഇയിലടക്കം ഏതു വിദേശരാജ്യത്തേക്കും കേരളത്തിൽനിന്നു ഹവാലപ്പണം നൽകുന്നതാണു റിവേഴ്സ് ഹവാല. കേരളത്തിലെ ഹവാല ഇടപാടുകാർക്ക് ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കണ്ണികളുണ്ട്. അവർ വഴിയാണ്, അതതു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി അവിടെ ലഭ്യമാക്കുക. തുല്യമായ തുക കേരളത്തിലെ ഹവാല ഏജന്റിനു നൽകിയാൽ മതി.

‘മൂന്നടവ്’ എന്ന ബ്ലേഡ്

യുഎഇയിൽ ഇപ്പോൾ വൻ ഹിറ്റാണ് ‘മൂന്നടവ്’ ഹവാല. 2000 ദിർഹം ഹവാല ഏജന്റിനു നൽകിയാൽ, 5000 ദിർഹത്തിനു തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ രൂപ കേരളത്തിൽ പ്രവാസിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷേ, നിബന്ധനകളുണ്ട്. 2 മാസത്തിനകം 2000 ദിർഹത്തിന്റെ 2 ഗഡുക്കൾ ഏജന്റിനു നൽകണമെന്നു മാത്രം. അതായത്, 5000 ദിർഹത്തിനു പകരമായി ഏജന്റിനു നൽകേണ്ടത് 6000 ദിർഹം. 2 മാസത്തേക്ക് 1000 ദിർഹത്തിന്റെ ബ്ലേഡ് പലിശ. ‘മൂന്നടവ്’ കൊണ്ടു കോടീശ്വരന്മാരായവർ യുഎഇയിലുണ്ടെന്നും ഹവാല ഏജന്റ്മാർ പറയുന്നു.

കേരളത്തിലേക്ക്...

മുംബൈ, കോയമ്പത്തൂർ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു ഹവാലപ്പണം കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ ഒരു വാഹനത്തിൽ മാത്രം സംഘത്തെ അയക്കുന്നവരുണ്ട്. പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും അടക്കം 3 വാഹനങ്ങൾ അയക്കുന്നവരുമുണ്ട്. 3 മുതൽ 5 വരെ കോടി രൂപയാണ് വാഹനങ്ങളിലുണ്ടാവുക. ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുംബൈയിൽനിന്നു കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ കടത്തു സംഘങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയാണു പ്രതിഫല നിരക്ക്. ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 500 രൂപയും. കോടാലി ശ്രീധരന്റേതടക്കമുള്ള സംഘങ്ങൾ ഹവാല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആവർത്തിച്ചതോടെ, മിക്ക സംഘങ്ങളുടെ കൈയിലും തോക്കുണ്ട്. ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് ‘ഒരു പെട്ടി’ എന്നാണു കോഡ്. ഹവാല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും സംസ്ഥാനത്തു വ്യാപകമായി തുടരുകയാണ്.

ഹവാല നിരക്ക്



പ്രവാസി 4900 യുഎഇ ദിർഹം ദുബായിൽ ഹവാല ഏജന്റിനു നൽകിയാൽ, ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീട്ടിൽ ലഭിക്കും. ഹവാല ഏജന്റ് 4800 യുഎഇ ദിർഹം ദുബായിലെ ഹുണ്ടികക്കാരനു നൽകിയാൽ, ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുംബൈയിൽ ലഭിക്കും. ചെന്നൈയിലോ ബെംഗളൂരുവിലോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ യുഎഇയിൽ നൽകേണ്ടത് 4820 ദിർഹമാണ്. ഏതാണ്ടു സമാനമാണു സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളുടെ രീതിയും.

ഹവാല മഹീന്ദ്ര ജീപ്പിന്റെ രൂപത്തിലും

സംഭവത്തിന് അൽപം പഴക്കമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഹവാലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമാണു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മോങ്ങം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ 1995നും 2000നും ഇടയിൽ നടന്നത്. മോങ്ങത്തേക്കു മുംബൈയിൽനിന്നു തുരുതുരാ മഹീന്ദ്ര ജീപ്പുകളെത്തി. പല മേൽവിലാസങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത്. അധികം വൈകാതെ, മോങ്ങം കേരളത്തിലെ തന്നെ മഹീന്ദ്ര ജീപ്പുകളുടേതടക്കം പ്രധാനപ്പെെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ വിപണിയായി. അതിശയിച്ചു പോയ മഹീന്ദ്ര കമ്പനി, മോങ്ങത്ത് ഷോറൂം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രാഥമിക നീക്കം പോലും നടത്തി. അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മോങ്ങത്തെത്തി. തുടക്കത്തിൽ ആരുമറിഞ്ഞില്ല, അതൊരു ഹവാലയുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നുവെന്ന്. മോങ്ങം സ്വദേശിയായ ഹവാല ഇടപാടുകാരന്റെ ബുദ്ധി. ഹവാലപ്പണം കൊണ്ട് ദുബായിൽ സ്വർണം വാങ്ങി. അവിടെ നിന്നു മുംബൈയിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തി. മുംബൈയിൽ സ്വർണം വിറ്റ്, മോങ്ങത്തുകാരായ പരിചയക്കാരുടെ പേരിൽ മഹീന്ദ്ര ജീപ്പ് വാങ്ങി. ജീപ്പുകൾ മോങ്ങത്തെത്തിച്ചു വിറ്റു കിട്ടിയ പണം, പ്രവാസികളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു!

English Summary: The Curious and Mysterious Ways of Hawala Money Transaction in Kerala