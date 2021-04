മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് കപട ആത്മവിശ്വാസം; യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടും: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റേത് പരാജിതന്റെ കപട ആത്മവിശ്വാസമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. യുഡിഎഫിന് ഭരിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകും. എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ സർവേ ഫലങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യ ബോധമില്ലാത്തത്. സർവേ ഫലങ്ങള്‍ കേരളത്തിന്റെ ജനവികാരം മനസിലാക്കാതെ ഉള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് യുഡിഎഫ് 20 ല്‍ 19 സീറ്റും നേടിയ കാര്യം മറന്നുപോകരുത്. അഴിമതിയും കൊള്ളരുതായ്മയും നടത്തിയ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെ ജനം തൂത്തെറിഞ്ഞ് യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടും. കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷവും അഴിമതിയും കൊള്ളരുതായ്മയും നടത്തിയ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം തിരിച്ചുവരണമെന്ന് കേരള ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച വോട്ടെണ്ണലിലൂടെ പുറത്തുവരാന്‍ പോകുന്നത്.

ജനങ്ങളുടെ യാഥാര്‍ഥ്യ ബോധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ സർവേകള്‍ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ദേശീയ സർവേ ഫലം പറയുന്നത് യുഡിഎഫിന് 20 നു താഴെ സീറ്റാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ നീതീകരിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ കഴിയാത്ത, സത്യത്തിന്റെ പുലബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഈ സർവേ ഫലങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് യുഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Will win in Assembly Election, says Ramesh Chennithala