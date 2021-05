കോഴിക്കോട് ∙ ചെമ്പനോടയില്‍ കാല്‍വഴുതി കിണറ്റില്‍ വീണ് അഞ്ച് വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. വേലിക്കകത്ത് തോട്ടുമുക്കം സ്വദേശി ഷീന്‍ ജോര്‍ജിന്റെ മകള്‍ ആഗ്നസ് മരിയ ഷീനാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ആള്‍മറയില്ലാത്ത കിണറ്റില്‍ വീണത്. കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Girl dies after accidental fall into well