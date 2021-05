കോവിഡിലും തളരാതെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം; ഏപ്രിലിൽ 1.41 ലക്ഷം കോടി, റെക്കോർഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ രാജ്യത്തു റെക്കോർഡ് വർധന. 2021 ഏപ്രിലിൽ 1.41 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്തത്. 1,41,384 കോടിയിൽ 27,837 കോടി സെൻട്രൽ ജിഎസ്ടിയും 35,621 കോടി സ്റ്റേറ്റ് ജിഎസ്ടിയുമാണ്.

ജിഎസ്ടി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർധനയാണ് ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. 2021 മാർച്ചിലുണ്ടായ നേട്ടത്തെയാണ് ഏപ്രിലിൽ മറികടന്നത്.

ഐജിഎസ്ടി 68,481 കോടിയും സെസ് 9,445 കോടിയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ വർധനയാണുണ്ടാകുന്നത്. 2021 മാർച്ചിലെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 14 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണ് ഏപ്രിലിലുള്ളത്.

English Summary: At Over ₹ 1.41 Lakh Crore, GST Collection In April Sets All-Time High Record