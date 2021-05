ഗുജറാത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; 12 കോവിഡ് രോഗികൾ മരിച്ചു

ഭാരുച്ച്∙ ഗുജറാത്ത് ഭാറൂച്ചിലെ പട്ടേൽ വെൽഫെയർ ആശുപത്രിയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 12 കോവിഡ് രോഗികൾ മരിച്ചു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 50 ഓളം രോഗികളെ നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് വാർഡിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 12 രോഗികളാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഭരുച്ച് എസ്പി രാജേന്ദ്രസിങ് ചുദാസാമ പറഞ്ഞു.

പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് താഴത്തെ നിലയിലെ കോവിഡ് വാർഡില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമായി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ അടുത്തുള്ള മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

English Summary: At least 12 covid patients killed in fire at Gujarat Hospital

വോട്ടെണ്ണാം മനോരമ ഓൺലൈനൊപ്പം - നാളെ രാവിലെ മുതൽ തൽസമയം. കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വാർത്തകൾക്കു സന്ദർശിക്കൂ www.manoramaonline.com/elections