പീഡിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ പരിഹാരമാകുമോ? കോടതി ആർക്കൊപ്പം?

കൊച്ചി∙ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം ഉൾപ്പെട്ട പോക്സോ കേസുകളിലും പീഡനക്കേസുകളിലും പ്രതികളാകുന്നവർ ഇരകളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ കേസിനു പരിഹാരം ആകുമോ? പെൺകുട്ടികളെ പ്രായപൂർത്തിയാകുംമുൻപു വിവാഹം ചെയ്തു പോക്സോ കേസ് ഉൾപ്പെടെ നേരിടുന്നവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനു വിലങ്ങു തടിയായി കേസ് നടപടി തുടരണോ? നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണിത്. സമീപകാലത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പരാമർശം വിവാദമായെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിങിൽ വന്ന പിഴവാണെന്നു കോടതി വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ‌

കൊടകര പൊലീസിന്റെ ഒരു പോക്സോ കേസിലെ പ്രതി ഇരയെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതു കണക്കിലെടുത്ത് ഏപ്രിൽ 20നു ഹൈക്കോടതി കേസ് നടപടി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചില വിധികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തി ഉത്തരവു സ്വമേധയാ പിൻവലിച്ചു. പരാതിക്കാരുടെ അനുകൂല സത്യവാങ്മൂലവും വാദവും പരിഗണിച്ച് മറ്റു 2 പീഡനക്കേസുകൾ കൂടി റദ്ദാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതും പിൻവലിച്ചു.



ചില കേസുകളിൽ നടപടി തുടർന്നാൽ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെതന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും വിധി പറഞ്ഞ ശേഷം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതു നിയമപരമല്ലെന്നുമുള്ള വാദങ്ങളാണു ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇരയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീഡനക്കേസുകൾ റദ്ദാക്കരുതെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ. ഈ നിയമപ്രശ്നത്തിനു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു തീർപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നു തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.



‘കോടതി കയറിയ’ ചില കേസുകൾ:

1. കൊടകര പൊലീസ് കേസ്

പതിനേഴുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് 2019 ഫെബ്രുവരി 20നാണു തൃശൂർ കൊടകര പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടിക്കു പ്രായപൂർത്തിയായതോടെ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ പ്രതി വിവാഹം ചെയ്തു, ഇരുവരും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മായി ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോക്സോ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതി കോടതിയിലെത്തി. കേസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്നു പെൺകുട്ടിയും പിതാവും സത്യവാങ്മൂലം നൽകി.

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സത്യവാങ്മൂലവും പരിഗണിച്ച കോടതി, കേസ് നടത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നു വിലയിരുത്തി. പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും വിചാരണയിൽ കേസ് നടപടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന സംശയവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേസ് തുടരുന്നതു പാഴ്‌വേലയാകുമെങ്കിൽ പ്രായോഗിക സമീപനം ആകാമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി മാനിച്ച് കേസ് റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് പാടില്ലെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇതുൾപ്പെടെ 3 ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിച്ചത്.

2. കൊട്ടിയൂർ പീഡനക്കേസ്

കൊട്ടിയൂർ പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന റോബിൻ വടക്കുംചേരി സമാനമായൊരു വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പീഡിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യാനും കുഞ്ഞുമൊത്ത് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാനും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 2016ൽ ആയിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ പീഡന സംഭവം. ഇടവക വികാരി ആയിരിക്കെ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതിയാണു റോബിൻ വടക്കുംചേരിക്ക് 20 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ശിക്ഷാ വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള അപ്പീലിനൊപ്പം ജാമ്യാപേക്ഷയും നൽകി. എന്നാൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യമുൾപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഒത്തുതീർപ്പോ ഉദാര സമീപനമോ പാടില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതി നടപടി.

റോബിൻ വടക്കുംചേരി

3. കിളിമാനൂർ കേസ്

2020 സെപ്റ്റംബറിൽ കിളിമാനൂർ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ഇതിൽനിന്ന് അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. പോക്സോ, ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ കേസിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഒന്നാംപ്രതി. ഭർത്താവിന്റെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുപ്രതികളും. പതിനാഴാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടി തുടർന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി. വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രായം വെളിപ്പെടുത്തിയതു പൊലീസിലേക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കേസ് ആയി, കേസ് റദ്ദാക്കാൻ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി. പെൺകുട്ടിക്കു 18 വയസ്സ് ഇല്ലെന്നു വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നു ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ അറിയിച്ചു. ഭർത്താവിനെയും ഇരുവീട്ടുകാരെയും പ്രതി ചേർത്തുള്ള കേസ് നടപടി തുടരുന്നതിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നു പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞു. കേസ് നടപടി തുടർന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട് ആകുമെന്നു കണ്ട് ഹൈക്കോടതി കേസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കി.

4. സുപ്രീംകോടതിയിൽ

കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയാകുന്നവരോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പ്രതികളുമായി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയാൽ പോലും കൊലപാതകം, പീഡനം, കൊള്ള തുടങ്ങി ഹീനവും ഗുരുതരവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണു ഗ്യാൻസിങ് കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി. നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി നടപടികളുടെ ദുരുപയോഗം ഇല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഈ കേസിൽ പറയുന്നു. പർബത് ഭായി കേസിലും മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ വാദിയായ ലക്ഷ്മി നാരായൻ കേസിലും സുപ്രീംകോടതി സമാന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷം അത് അംഗീകരിച്ചു കേസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കി നൽകാൻ മനോജ് ശർമ, മദൻ മോഹൻ കേസുകളിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധികൾ കോടതികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നും വരാം.

English Summary: Is Marriage a Solution to Escape Liability of Sexual Offences and in POSCO Cases?