ശനിയാഴ്ച 27,000 പുതിയ കേസുകൾ; ഡൽഹിയിൽ ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും നീട്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ലോക്ഡൗൺ ഒരാഴ്ചത്തേക്കു കൂടി നീട്ടുകയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 19 മുതൽ ഡൽഹി ലോക്ഡൗണിലാണ്. ഇതു രണ്ടാം തവണയാണു ലോക്ഡൗൺ നീട്ടുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ 27,000 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

24 മണിക്കൂറിനിടെ 375 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 13 ദിവസങ്ങളായി 20,000ന് മുകളിൽ ആളുകൾക്കാണ് ദിവസവും ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം രോഗികളാണ് ഡൽഹിയിലുള്ളത്.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപു വരെ 24 മണിക്കൂറിൽ 200ൽ താഴെ പുതിയ കേസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ അതിവേഗ വർധന ഡല്‍ഹിയിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളെ താറുമാറാക്കി.



English Summary: Delhi Lockdown Extended By A Week As Daily Covid Cases Still Above 25,000