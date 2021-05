മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ മരിച്ചു

അരീക്കോട്∙ ഊർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീണ്ടും മരണം. ചുണ്ടത്തുംപൊയിൽ കോനൂർകണ്ടി വടക്കേതടത്തിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ (58) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവമെന്നാണ് നിഗമനം.

അവിവാഹിതനും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സെബാസ്റ്റ്യനെ തേടി രാവിലെ 9ന് സഹോദരൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. പൊലീസും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. എന്നാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്താതെ മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ.

നിരവധി തവണ ഡിഎഫ്ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനാതിർത്തിക്കും കൃഷി സ്ഥലത്തിനുമിടയിൽ കാടുവെട്ടി തെളിച്ചിരുന്നു. കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കടന്നു കയറി നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവായിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ 17ന് ചാത്തല്ലൂർ ചോലാർ മലയിൽ ആദിവാസി കോളനിയിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ ഓടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കടുങ്ങി (68) എന്ന കോളനിവാസി മരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: One killed in Wild Elephant attack in Malappuram

