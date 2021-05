ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനം 1000 മെട്രിക് ടണ്ണാക്കി റിലയൻസ്; ലക്ഷം പേർക്ക് സൗജന്യ വിതരണം

ഗാന്ധിനഗർ ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിച്ച് റിലയൻസ്. ദിവസവും 1,000 മെട്രിക് ടൺ വരെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജന്റെ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ദിവസവും ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ സൗജന്യ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ച് മുകേഷ് അംബാനി പ്രതിരോധ നിരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള റിലയൻസിന്റെ ഓയിൽ റിഫൈനറികളിൽനിന്നാണു വൻതോതിൽ‌ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ 11 ശതമാനത്തിലധികം ആണിത്.

ക്രൂഡ് ഓയിലിൽനിന്നു ഡീസൽ, പെട്രോൾ, വിമാന ഇന്ധനം എന്നിവ നിർമിച്ചിരുന്ന റിഫൈനറികളിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് റിലയൻസ് മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഓക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ട യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളടക്കം പ്രത്യേകം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.

മൈനസ് 183 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ടാങ്കറുകളിൽ ഇവിടെനിന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യമായാണ് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. കമ്പനിയുടെ സിഎസ്ആർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിതരണം.

രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ആശുപത്രി മുംബൈയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് റിലയൻസാണ്. മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ 100 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ഇത് പിന്നീട് 250 കിടക്കകളാക്കി ഉയർത്തി.

ലോധിവാലിയിൽ പൂർണസജ്ജമായ ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രം നിർമിച്ച് ജില്ലാ അധികൃതർക്കു കൈമാറുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമായി ഒരുലക്ഷത്തോളം പിപിഇ കിറ്റുകളും ഫെയ്സ് മാസ്കുകളും റിലയൻസ് നിർമിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.

