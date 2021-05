കോവിഡ്: സർക്കാരുകള്‍ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റണമെന്ന് സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ഇതിനായി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്തണം. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള്‍ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള്‍ ഉണർന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. തൊഴിലാളികൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതു തടയണം. ഈ പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ കുറഞ്ഞത് 6000 രൂപയെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്കു നൽകണം. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സൗജന്യ വാക്സീൻ നൽകണം. രാജ്യമാകെ പരിശോധനകൾ വർധിപ്പിക്കണം. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കണം.



എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സീൻ നൽകി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകൾ കരിഞ്ചന്തയിലെത്തുന്നതു തടയണം. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരെയാണ് ഓരോ ദിവസവും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു. എല്ലാവരും പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കണം. മരുന്നുകൾക്കും ഓക്സിജനും വേണ്ടി സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീവ്രശ്രമത്തിലാണ്. ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യം മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കും– സോണിയ പറഞ്ഞു.

