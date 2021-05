ഒഡീഷയിൽ മേയ് 5 മുതൽ ലോക്ഡൗൺ; 500 മീറ്ററിനുള്ളിലെ കടയിൽനിന്നു മാത്രം വാങ്ങാം

ഭുവനേശ്വർ∙ മേയ് 5 മുതൽ 14 ദിവസത്തേക്ക് ഒഡീഷയിൽ ലോക്ഡൗൺ. കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കാനാണ് നടപടി. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.സി. മൊഹപാത്ര അറിയിച്ചു.

മേയ് 5 മുതൽ മേയ് 19 പുലർച്ചെ 5 മണി വരെയായിരിക്കും ലോക്‌ഡൗൺ. വീടുകളിൽനിന്ന് അര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള കടകളിൽനിന്നേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാകൂ. അതും രാവിലെ ആറു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയെ അനുവദിക്കൂയെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

അതേസമയം, പിപിലി മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലോക്‌‍ഡൗൺ ബാധകമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേയ് 16നാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

