മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; ഇന്നലെ മരിച്ചത് 3689 പേർ; 24 മണിക്കൂറിൽ 3.92 ലക്ഷം രോഗികൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിക്കുന്നതിനൊപ്പം മരണസംഖ്യയും വർധിക്കുന്നു. അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് 3689 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ മാത്രം 3,92,488 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 3,07,865 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,95,57,457 ആയി.

നിലവിൽ 33,49,644 പേർ സജീവരോഗികളാണ്. ആകെ 1,59,92,271 പേർ രോഗമുക്തരായി. രോഗം ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് 2,15,542 പേരാണ്. 15,68,16,031 പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ വരെ 29,01,42,339 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ മാത്രം 18,04,954 സാംപിളുകളും പരിശോധിച്ചു.

