പാലാ ‘ഷോക്ക്’ വീണ്ടും; കാപ്പനു മുന്നിൽ കാലിടറി ജോസ്.കെ.മാണി

കോട്ടയം ∙ പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ജയിച്ചപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ (എം) ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ തോറ്റു. യുഡിഎഫിന്റെ പരമ്പരാഗത ശക്തികേന്ദ്രമായ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ വോട്ടുകളിൽ ഒരു വിഹിതം എൽഡിഎഫിലെത്തിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിനു (എം) അവകാശപ്പെട്ടതെങ്കിലും നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കും ഓർക്കാപ്പുറത്തേറ്റ അടിയായി ജോസ് കെ.മാണിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി. നിയമസഭയിലെ കന്നി അങ്കത്തിൽ തോറ്റതോടെ ജോസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്താകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്നു.

പാർട്ടിയും ചിഹ്നവും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവു വന്നതോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിലായിരുന്നു ജോസ് കെ. മാണി. കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പദവിയെച്ചൊല്ലി യുഡിഎഫ് വിട്ട കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എൽഡിഎഫിൽ 13 സീറ്റു വാങ്ങിയെടുത്തതു ജോസ് കെ. മാണിയുടെ നേതൃപാടവത്തിലാണ്. ചാലക്കുടിയും റാന്നിയും അടക്കമുള്ള സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകി കേരള കോൺഗ്രസിനോട് സിപിഎം മര്യാദ കാട്ടിയപ്പോൾ സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഏറ്റുമാനൂരിൽ ജോസ് കെ. മാണിയും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചില്ല.

എന്നാൽ പാലായിലെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയോടെ പാർട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും ജോസ് കെ. മാണിയുടെ നില പരുങ്ങലിലായി. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് (എം) അവകാശപ്പെട്ട മന്ത്രി സ്ഥാനം റോഷി അഗസ്റ്റിനോ ഡോ. എൻ. ജയരാജിനോ ലഭിച്ചേക്കും. ഇരുവരും മന്ത്രിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അധികാരകേന്ദ്രീകൃതമായ ശക്തി മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ അധികാരമില്ലാത്ത നേതാവിനുള്ള പ്രസക്തി മങ്ങുമെന്നതാണ് കേരളാകോൺഗ്രസുകൾ നൽകുന്ന പാഠം.

എൽഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതോടെ ജോസ് കെ. മാണിക്കു പാർട്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ നഷ്ടമാകുമോയെന്നു സന്ദേഹമുണ്ട്. നിലവിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചെയർമാനായ ജോസ് കെ. മാണിക്കു പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. നിലവിൽ നിയമസഭയിലോ പാർലമെന്റിലോ അംഗം അല്ലാത്തതാണു കാരണം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു ജോസ് കെ. മാണി രാജ്യസഭാ അംഗത്വം രാജി വച്ചിരുന്നു. എൽഡിഎഫിനു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതോടെ രാജ്യസഭാ അംഗത്വത്തിനായി ജോസ് കെ. മാണി വീണ്ടും അവകാശ വാദം ഉന്നയിക്കുമോ എന്നതും കാത്തിരുന്നു കാണാം.

അതേസമയം നിർണായക സമയത്തു നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായതാണു മാണി സി. കാപ്പന്റെ വിജയത്തിനു കാരണം. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മുന്നണി വിട്ടതോടെ പാലാ സീറ്റ് നഷ്ടമായേക്കുമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാപ്പൻ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എൻസിപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ വരെ ഇടപെടുത്തി. ഒടുവിൽ എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ യുഡിഎഫിൽ പ്രവേശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവു രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പാലായെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടാണു കാപ്പൻ യുഡിഎഫിലെത്തിയത്.

കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു യുഡിഎഫ് അണികളുടെ കയ്യടി വാങ്ങിയ കാപ്പൻ പിണറായി വിജയനും എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇടതു പക്ഷത്തോടുള്ള അടുപ്പവും പ്രകടമാക്കി. താര പരിവേഷത്തോടെയുള്ള യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തോടെ മാണി സി. കാപ്പൻ യുഡിഎഫിലെ സ്റ്റാറായി. കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവായി.എൻസികെയെന്ന തന്റെ പാർട്ടിക്ക് രണ്ടു സീറ്റ് പേശി വാങ്ങാനും കാപ്പനു കഴിഞ്ഞു.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം വെറും ഫ്ലൂക്ക് അല്ലെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ വോട്ടുണ്ടെന്നും തെളിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം ഇക്കാര്യം അടിവരയിട്ടു. സ്വന്തം ബൂത്തിൽ വരെ ജോസ് കെ.മാണി പിന്നിൽപ്പോയെന്ന വാർത്ത വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്.യുഡിഎഫ് പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തിയെന്നു പറഞ്ഞ ജോസ്.കെ.മാണി തോൽവിയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്നതും കൗതുകമാകും. 6 മാസം മുൻപ് നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി നേടിയ വിജയം പോലും ജോസിന് നേടാനായില്ല.

