ബൈഡന്റെ പരാമർശം 'മണ്ടത്തരം'; യുഎസിനെ വിമർശിച്ച് ഉത്തര കൊറിയ

സോൾ∙ ഉത്തര കൊറിയയുടെ നയങ്ങൾ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉത്തര കൊറിയ. യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ബൈഡൻ നടത്തിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് പ്രസംഗം എന്ന നിലയിൽ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച വാക്കുകളാണ് ഉത്തര കൊറിയയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ കോൺഗ്രസ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയയെയും ഇറാനെയും പേരെടുത്തു വിമർശിച്ച ബൈഡൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും എതിരായ നിലപാടാണ് പ്രസിഡന്റ് കാലയളവിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ആണവ പദ്ധതികൾ യുഎസിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ബൈഡന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി യുഎസ് പുലർത്തിവരുന്ന എതിർപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച മാത്രമാണെന്ന് ഉത്തര കൊറിയ വിദേശ മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധി ക്വോൻ ജോങ് ഗൺ തിരിച്ചടിച്ചു. 'ഇന്നത്തെ ലോകപശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബൈഡൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വെറും മണ്ടത്തരമാണ്. ഇതിന് അനുബന്ധമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്,' - ഗൺ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, എന്തു നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് ഗൺ വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

ഇതിനിടെ, ഉത്തര കൊറിയയുമായുള്ള യുഎസ് നയതന്ത്ര നയം പുനഃപരിശോധിച്ചുവെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവപദ്ധതികളോട് ബൈഡൻ ഭരണം പ്രതികരിക്കുകയെന്നും വൈറ്റ്ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ബറാക് ഒബാമയുടെ 'തന്ത്രപരമായ സംയമനത്തിൽ'നിന്നും ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന 'വിലപേശൽ നയത്തിൽനിന്നും' വ്യത്യസ്തമായി സമദൂരനയമാണ് ബൈഡൻ സ്വീകരിക്കുകയെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാക്കി പറഞ്ഞു.

2016-17 കാലയളവിൽ അതിപ്രധാനമായ ആണവ - മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കു മേൽ ആണവനിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ മുടങ്ങി. ഇതിനിടെ, യുഎസ് ലക്ഷ്യമാക്കി കൂടുതൽ ആണവായുധങ്ങൾ തയാറാക്കുമെന്നും ആണവശക്തി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കിം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

