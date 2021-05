ജൗൻപുർ∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഓക്‌സിജൻ സിലിണ്ടർ എത്തിച്ചുകൊടുത്തതിനു യുവാവിനെതിരെ പൊലീസ് നടപടി. കോവിഡ് മരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയായ യുപിയിലെ ജൗൻപുരിലാണ് സംഭവം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ വിഭാഗം നൽകിയ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു നടപടിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തുനിന്നും ഓക്‌സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ എത്തിച്ചുകൊടുത്ത വിക്കി എന്ന യുവാവിനെതിരെയാണു പൊലീസിനു പരാതി ലഭിച്ചത്. കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളോ മറ്റ് മുൻകരുതലുകളോ എടുക്കാതെയാണ് വിക്കി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കോവിഡ് പകരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പരാതിയിന്മേൽ നിയമനടപടികൾ എടുത്തുവരികയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച പൊലീസ്, പകർച്ചവ്യാധി നിയമം പ്രകാരമാവും നടപടിയെന്നും അറിയിച്ചു.

യുപിയിലെ ഓക്‌സിജൻ സിലിണ്ടർ ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരവധിയാളുകളാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ മരിച്ചുവീഴുന്നത്. എന്നാൽ ഓക്‌സിജൻ ക്ഷാമം നിലവിലില്ലെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് നയിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാർ.

