യുഎസിലെ വിസ്കോൻസിനിൽ കസീനോയിൽ വെടിവയ്പ്പ്; 2 പേർക്ക് പരുക്ക്

ഗ്രീൻ ബേ∙ യുഎസിലെ വിസ്കോൻസിൻ മേഖലയിൽ കസീനോയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് വെടിയേറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഗ്രീൻ ബേയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒനെയ്ഡ കസീനോയിലാണ് ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി 7.30ന് വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായത്.

ഗോത്രവർഗ മേഖലയായ ഇവിടുത്തെ അക്രമം നിയന്ത്രിച്ചെന്നും ഗോത്ര സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയില്ലെന്നും അറ്റോർണി ജനറൽ ജോഷ് കൗൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ടു പേർക്കു വെടിയേറ്റെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ അറിയിച്ചു.

കസീനോയുടെ റസ്റ്ററന്റിലാണ് വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയായ ജാവദ് യത്തീം വാർത്താ ഏജൻസിയായ അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസിനോട് (എപി) പറഞ്ഞു. കസീനോയോടു ചേർന്ന് വലിയൊരു ഹോട്ടലും കോൺഫറൻസ് കേന്ദ്രവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 20–30 തവണ വെടിയൊച്ച കേട്ടുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരണം.

English Summary: Shooting at Wisconsin casino; witness says at least 2 hit