ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമത ബാനർജിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ബുധനാഴ്ച

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമത ബാനർജി ബുധനാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. തൃണമൂൽ മുതിർന്ന നേതാവ് പാർഥ ചാറ്റർജിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം, നന്ദിഗ്രാമിൽ സുവേന്ദു അധികാരിയോട് മമത തോറ്റു. എന്നാൽ തോൽവി അംഗീകരിക്കാൻ തൃണമൂൽ തയാറായിട്ടില്ല.

1783 വോട്ടിന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സുവേന്ദു അധികാരി ജയിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവസാന റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണിയില്ലെന്നാണ് തൃണമൂലിന്റെ പരാതി. ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകുമെന്നും മമത അറിയിച്ചു. മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് തൃണമൂൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്.

