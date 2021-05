എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടത്; കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴച്ചത് എവിടെ?

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ മിന്നുന്ന വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് 2020 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബിജെപി ഒരുങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് 121 സീറ്റുകളിൽ വ്യക്തമായ ലീഡ് കൈവരിക്കാൻ 2019ൽ സാധിച്ചു. ഇതിനോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ മുൻ‌തൂക്കം സ്ഥാപിച്ചു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ ആവശ്യമായ 147 സീറ്റുകൾ വിജയിക്കാം എന്നാണ് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടിയത്.

എന്നാൽ ഫലം വന്നപ്പോൾ നിരാശപ്പെടാനായിരുന്നു യോഗം. ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ജംഗൽമഹൽ, ഹൂഗ്ലി, ജലഗർപുരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അതോടെ ബംഗാൾ പിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും പൊലിഞ്ഞു. വിജയം 75 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി.

എവിടെയാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴച്ചത്?

മിഡ്‌നാപൂർ, സൗത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലകളിൽ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിച്ചു വോട്ട് നേടാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമങ്ങളാണ് പാളിയത്. പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ കയ്യിലിരുന്ന സീറ്റുകൾ നഷ്ടമാവുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയെ താഴെയിറക്കാൻ ശക്തനായ സുവേന്ദു അധികാരിയെ ഇറക്കി. ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എംപി അഭിഷേക് ബാനർജിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പക്ഷേ, ബിജെപി പോരാട്ടം വ്യക്തികളിലേക്കു ചുരുങ്ങുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്‌ ബംഗാളിൽ കാണാനായത്.

ബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിൽ നടന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ അമിത് ഷാ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു∙ (Photo by Diptendu DUTTA / AFP)

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ ബിജെപി അനുകൂല മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആണ് നടത്തിയത് എന്ന ആരോപണം തൃണമൂൽ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ തൃണമൂലിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നാലാം ഘട്ടത്തിനു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ പോരാട്ടം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഒതുങ്ങി. ആദിവാസി വിഭാഗം ശക്തമായ ജംഗൽമഹൽ പ്രദേശത്ത് തൃണമൂൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു.

കൊൽക്കത്തയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ∙ (Photo by - / AFP)

നന്ദിഗ്രാമിലെ ആശ്വാസജയം

തൃണമൂൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതും മിഡ്‌നാപൂർ പ്രദേശത്ത് അഞ്ച് സീറ്റ് അധികം നേടാനായതും ബിജെപിയുടെ നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ സൗത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലയിൽ മൽസരിച്ച 31 സീറ്റിലും ബിജെപി തോൽവിയറിഞ്ഞു. 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ നേട്ടം കൊയ്‌ത പ്രദേശമാണ് ഫലത്തിൽ നഷ്ടമായത്.

ആദ്യമായി സമ്മതിദാന അവകാശം നിർവഹിക്കാനെത്തിയ പെൺകുട്ടി. ദക്ഷിൺ ദിനാജ്പുർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച∙ (Photo by Diptendu DUTTA / AFP)

ബംഗാവോണിലെ മാതുവാ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ബിജെപി നിലനിർത്തി. എങ്കിലും മാൽദാ, മൂർഷിദാബാദ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വിജയത്തോടെ തൃണമൂൽ വലിയ ശക്തിയായി. അതോടെ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉള്ള മേഖലകൾ തൃണമൂൽ കയ്യടക്കി. മുൻപ് കോൺഗ്രസ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വിജയിച്ച ഈ പ്രദേശത്തെ 34 സീറ്റുകളിലും ജനവിധി തൃണമൂലിന് അനുകൂലമായി. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തിയാർജിക്കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രതീക്ഷിച്ച മൂന്നാം മുന്നണി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിൽനിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതായി. പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർത്ത മുസ്‌ലിം ജനതയുടെ വോട്ടുകൾ ഇക്കുറി മമതയ്ക്ക് ഒപ്പം നിന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം തന്റെ വസതിക്കു മുൻപിൽ കൂട്ടമായെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മമത ബാനർജി∙(Photo by - / AFP)

സെലിബ്രിറ്റി സ്ഥാനാർഥികളുടെ തോൽവി

സൈനിക, സിനിമാ മേഖലകളിൽനിന്ന് മത്സരാർത്ഥികളെ ബിജെപി പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവരാരും വിജയക്കൊടി പാറിച്ചില്ല. സിനിമാതാരം പായൽ സർക്കാർ, ലഫ്. ജനറൽ സുബ്രത സാഹ ഇവരൊക്കെ പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ്പുനീര് രുചിച്ചു. കൊൽക്കത്ത നഗരമേഖലയിലെ ബുദ്ധിജീവികളെ ആകർഷിക്കാൻ നടത്തിയ പ്രചാരണപരിപാടികളും വോട്ടായി പ്രതിഫലിച്ചില്ല. മമത മുൻപ് മത്സരിച്ച ഭവാനിപ്പൂർ മണ്ഡലം തൃണമൂൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.

വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ∙ (Photo by Diptendu DUTTA / AFP)

തൃണമൂൽ വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന റജീബ് ബാനർജിക്ക് ഡോംജൂറിലെ സ്വന്തം സീറ്റ് തന്നെ നഷ്ടമായി. ഹൂഗ്ലിയിൽ പാർട്ടിയെ വളർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച നേതാവിന് സ്വന്തം മണ്ഡലം ജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ മൊത്തം പ്രകടനത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ഹൂഗ്ലി എംപിയും സിനിമാതാരവും 2019 ലോക്‌സഭാ വിജയിയുമായ ലോക്കറ്റ് ചാറ്റർജിയുൾപ്പടെയുള്ളവർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു.

ഇനിയെന്ത്?

ബംഗാളിൽ ശക്തികേന്ദ്രമാവാമെന്ന ബിജെപി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം. സംസ്ഥാന അധികാരം തൃണമൂൽ നിലനിർത്തിയതോടെ ജനമനസ്സ് ആർക്കൊപ്പമെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ബംഗാളിൽ ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവിന് ബിജെപിക്കോ സിപിഎമ്മിനോ കഴിയുമോ? കാത്തിരുന്ന് കാണണം.

English Summary: Reduced to 75 in West Bengal, Why BJP Failed to Live Up to Its 2019 Lok Sabha Performance