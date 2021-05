സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകി മക്കൾ

ലക്നൗ∙ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തുനിന്നും ഓക്സിജന്‍ ക്ഷാമം അടക്കമുള്ളവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിൽനിന്ന് ആശയറ്റൊരു വാർത്ത. യുപിയിലെ ബഹ്റേച്ച് ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടു പെൺമക്കൾ മാറിമാറി വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുന്നത്. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാരുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ചും പരിസരത്തുള്ളവർ പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

അതേസമയം, ഗുരുതരമായ ശ്വാസതടസ്സത്തോടെയാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതെന്നും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചതിനു പിന്നാലെതന്നെ മരിച്ചുവെന്നും അടിയന്തര മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അതിസം അലി പറഞ്ഞു. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ശംഭുകുമാറും മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരും ഇവിടെ എത്തുകയും ഇവരെ പരിശോധിക്കുകയു ചെയ്തിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച അടിയന്തര വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് രോഗിയെ എത്തിച്ചെതെന്നും ഇവർ മരണക്കിടക്കിയിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞുവെന്നും മഹാരാജ് സുഹെൽ‍ദേവ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ.കെ.സാഹ്നി പറ‍ഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ ചികിൽസ തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഇവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വികാരഭരിതരായതിനാലാണ് പെൺകുട്ടികൾ വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകിയതെന്നും സാഹ്നി പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഓക്സിജനു ക്ഷാമമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Sisters Give Mouth-To-Mouth Resuscitation In Bid To Save Mother In UP