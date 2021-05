കോവിഡ്: 20 ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസുകൾ എത്തിച്ചത് 1125 മെട്രിക് ടൺ ജീവവായു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനിടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ (എൽ‌എം‌ഒ) എത്തിച്ച് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനുള്ള യാത്രാദൗത്യം തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ. ഇതുവരെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ 76 ടാങ്കറുകളിൽ ഏകദേശം 1125 മെട്രിക് ടൺ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്ര (174 മെട്രിക് ടൺ), ഉത്തർപ്രദേശ് (430.51 മെട്രിക് ടൺ), മധ്യപ്രദേശ് (156.96 മെട്രിക് ടൺ), ഡൽഹി (190 മെട്രിക് ടൺ), ഹരിയാന (109.71 മെട്രിക് ടൺ), തെലങ്കാന (63.6 മെട്രിക് ടൺ)- എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചത്. ഇതിനായി ഇരുപത് ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസുകൾ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി. കൂടാതെ 27 ടാങ്കറുകളിലായി ഏകദേശം 422 മെട്രിക് ടൺ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വഹിച്ചുള്ള ഏഴ് ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ്സുകൾ യാത്ര തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് കഴിയുന്ന വേഗതയിൽ കഴിയുന്നത്ര മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ.

English Summary: Twenty oxygen expresses delivered 1125 MT LMO in 76 tankers so far: Railways