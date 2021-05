കോട്ടയം ∙ പുതിയ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് അർഹതപ്പെട്ട മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നു ജോസ് കെ.മാണി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ചർച്ച ചെയ്യും. ഇടതുപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. പാലായിൽ തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യയും കള്ളപ്രചാരണങ്ങളുമാണു യുഡിഎഫ് നടത്തിയത്. ബിജെപിയുമായി അവർ വോട്ടുകച്ചവടം നടത്തിയെന്നും ജോസ് ആരോപിച്ചു.

English Summary: Will get suitable position in the LDF cabinet says Jose K Mani