‘ചിലർ സഹകരിച്ചു, മറ്റു ചിലർ വേദനിപ്പിച്ചു; കോൺഗ്രസിൽ പരിശോധനയും പഠനവുമില്ല’

ആലപ്പുഴ ∙ നേരത്തേതന്നെ പദവി ഒഴിയാൻ ആലോചിച്ചെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജി വച്ച എം.ലിജു. തിരിച്ചടികളെപ്പറ്റി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു പരിശോധനയും പഠനവും നടക്കുന്നില്ല. ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ചിലർ സഹകരിക്കുകയും മറ്റു ചിലർ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ലിജു പറയുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽനിന്ന്.

∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായ ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അന്നൊന്നും ആലോചിക്കാത്ത നടപടി ഇപ്പോൾ?



തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിയാൻ ആലോചിച്ചതാണ്. നേതൃത്വവുമായും ആലോചിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു 4 മാസമേയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു നേതാക്കൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ഈ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനു വോട്ട് വർധിച്ചെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണു പ്രധാനം. ഇനിയൊരു ദൗത്യമില്ല.



∙ എന്താണു നാലു വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങൾ?

ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റ് മാത്രമുള്ള പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയാണ് എന്നെ ഏൽപിച്ചത്. പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയവുമായിരുന്നു പ്രധാന ദൗത്യം. ചുമതലയേറ്റ് അധികം വൈകാതെ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നു. പിന്നെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അവിടെയായി. പരമാവധി അധ്വാനിച്ചു. 2016ൽ പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിനു കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുകയും ചെയ്തു.

കെ.സി.വേണുഗോപാൽ മത്സരിക്കാത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാഭാവികമായും ശൂന്യതയുണ്ടായി. എങ്കിലും 5 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. മാവേലിക്കര സീറ്റ് ജയിച്ചു. അരൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ 4 മാസം അവിടെ ക്യാംപ് ചെയ്താണു പ്രവർത്തിച്ചത്.



പാർട്ടി വളരെ പിന്നിലായിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽനിന്നു തുടങ്ങിയാണ് ഇത്രയും എത്തിയത്. പാർട്ടി ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നർഥം. പദയാത്രകളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമൊക്കെയായി ആ ശ്രമം തുടർന്നു. പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഘടനയുണ്ടാക്കി. പക്ഷേ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥിതി മാറി.



എം.ലിജു

∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്തായിരുന്നു പ്രതികൂല ഘടകം?



കോവിഡ് വലിയ പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കി. ഞാനുൾപ്പെടെ പലര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചു. സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതി. സി.ആർ.ജയപ്രകാശ് മരിച്ചു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം നന്നായി നടന്നില്ല. അതു മറ്റൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു.



∙ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ചിലരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്നുണ്ടോ?



അങ്ങനെയൊരു കമന്റ് പറയുന്നില്ല. നന്നായി സഹകരിച്ചവരും വേദനിപ്പിച്ചവരുമുണ്ട്. അതൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും നേരിട്ടതല്ലേ.



∙ ചെറുപ്പക്കാർ തലപ്പത്തു വരുന്നത് സീനിയർ നേതാക്കൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇത്?



അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം. അവരുടെയും ജീവിതമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. ഇതൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല. യുവത്വവും പരിചയസമ്പന്നതയും വേണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം.



∙ കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളെക്കാൾ ചില വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു നീക്കങ്ങൾ എന്നു തോന്നുന്നു?



നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായി വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമാണ്. 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം പിണറായി വിജയനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലേ? ബിജെപിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യക്തികളെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, പൊതുതാൽപര്യത്തിന് അപ്പുറമുള്ള കേന്ദ്രീകരണത്തിൽ താൽപര്യമില്ല.



∙ അഴിച്ചുപണി, ആത്മപരിശോധന എന്നൊക്കെ ഓരോ തോല്‍വിക്കു ശേഷവും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയാറുണ്ട്. ഇതു വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ?



ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഒരു പഠനവും നടക്കുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്നതിനാലാവാം. അടുത്ത കാലത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതാണു സ്ഥിതി. 2 ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടി ഇതിനിടയിൽ വന്നു. കുട്ടനാടും വരുമെന്നു കരുതിയതാണ്. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി.



∙ ഏതുതരം നവീകരണമാണ് ആവശ്യം?

പാർട്ടി അംഗത്വം വഴിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. എങ്കിലേ പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ. വീണ്ടും നോമിനേഷൻ രീതികൊണ്ട് അർഥമില്ലെന്നല്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു രീതി കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഇനി 5 വർഷം പുനർനിർമാണത്തിന്റെ കാലമാണ്.

∙ യുഡിഎഫ് ഏറെ പ്രചാരണം നടത്തിയ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന പദ്ധതി വിവാദവും പിൻവാതിൽ നിയമനവും അതതു മേഖലകളിൽ ഏശിയില്ലല്ലോ?



രണ്ടും ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഒരു ക്യാംപെയ്നായി വികസിച്ചോ എന്നു സംശയമാണ്. രണ്ടും സാങ്കേതികത്വം കൂടുതലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളോടു വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസം. പിൻവാതിൽ നിയമന പ്രശ്നം ചെറുപ്പക്കാരിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചലനമുണ്ടാക്കി. ആഴക്കടൽ പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയതിനാൽ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാകാം വോട്ടർമാരെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കാതിരുന്നത്. അതേസമയം, ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയെയും മറ്റും ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.



