തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുല്ലപ്പള്ളി; ‘ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കെന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിച്ചു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സ്വയം ഒഴിയില്ല. ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാം. പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒളിച്ചോടുന്നതിനു തുല്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തോൽവിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തു തുടരുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിയാണു ഹൈക്കമാൻഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽനിന്നു തന്നെ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.



