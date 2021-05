ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ രാജീവ് മസന്ദിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ രാജീവ് മസന്ദിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരം. ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ മുംബൈയിലെ കോകിലാബെൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നില ഗുരുതരമാണെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ സോമൻ മിശ്ര അറിയിച്ചു. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ദിയ മിർസ, സ്വര ഭാസ്‌കർ, ബിപാഷ ബസു, സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹം വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചു.



പത്രപ്രവർത്തകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച രാജീവ് മസന്ദ്, നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ദേശീയ, രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ സജീവ അംഗമായിരുന്നു. 25 വർഷം ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച രാജീവ് മസന്ദ്, കരൺ ജോഹറിന്റെ ടാലന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഏജൻസി ധർമ കോർണർ‌സ്റ്റോണിൽ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസറായി ചേർന്നിരുന്നു.

English Summary: Rajeev Masand is Critical in Hospital After Testing Covid-19 Positive, His Oxygen Level Drops