യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു; അഞ്ച് ജോഡി ട്രെയിനുകൾ കൂടി റദ്ദാക്കി

കൊച്ചി ∙ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു 5 ജോഡി ട്രെയിനുകൾ കൂടി റെയിൽവേ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ 15 വരെയാണു ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. ഇവയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കു തുക പൂർണമായും തിരികെ നൽകും. 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ യാത്രക്കാരുള്ള ട്രെയിനുകളാണു റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഗുരുവായൂർ–തിരുവനന്തപുരം–ഗുരുവായൂർ ഇന്റർസിറ്റി, ഗുരുവായൂർ–പുനലൂർ–ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്, എറണാകുളം–കണ്ണൂർ–എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി, ആലപ്പുഴ–കണ്ണൂർ–ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി– തിരുവനന്തപുരം– തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഇന്റർസിറ്റി എന്നിവയാണു റദ്ദാക്കിയത്.



English Summary: 5 set trains in Kerala Cancelled due to lack of passengers amid COVID-19