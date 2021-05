കലാപാഹ്വാനം: കങ്കണ റനൗട്ടിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സ്ഥിരമായി സസ്പെൻഡു ചെയ്തു

ന്യൂഡൽഹി∙ ബംഗാളിൽ കലാപാഹ്വാനം നടത്തിയ ട്വീറ്റിനെത്തുടർന്ന് നടി കങ്കണ റനൗട്ടിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അക്കൗണ്ട് സ്ഥിരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായി ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചു. ബംഗാളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘2000ത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ കാണിച്ചതു പോലെയുള്ള വിശ്വരൂപം ബംഗാളിലും പുറത്തെടുത്ത് മമത ബാനർജിയെ മെരുക്കാൻ’ കങ്കണ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണം എന്നായിരുന്നു നടപടിയോട് കങ്കണയുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: Twitter Suspends Kangana Ranaut's Account, She Terms it 'Death of Democracy'