മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പന്ധർപുർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേനയും എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാഡിയെ മലർത്തിയടിച്ചിരിക്കുകയാണു ബിജെപി. ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ശരദ് പവാറും നാനാ പഠോളെയും ചേർന്നു നിന്നയിടത്താണ് ആ പ്രതിരോധക്കോട്ട ഒറ്റയാനായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഇടിച്ചുനിരത്തിയത്. അഘാഡി സർക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റെടുത്ത് ഒന്നരവർഷമെത്തിയിരിക്കെ ആദ്യമായി നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ബിജെപി വിജയക്കൊടി നാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അഘാഡിക്ക് ഇത് വലിയ ക്ഷീണമാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എൻസിപിയുടെ കുത്തക മണ്ഡലമായ പന്ധർപുരിൽ പാർട്ടി എംഎൽഎ ഭരത് ഭാൽകെയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടിവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഭഗീരഥ് ഭാൽകയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയ എൻസിപി, സഹതാപതരംഗത്തിലും മഹാ വികാസ് അഘാഡിയുടെ കരുത്തിലും വിശ്വസിച്ച് അനായാസ ജയം പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സമാധാൻ ഒൗത്താഡെയോടു മണ്ഡലം ചേർന്നുനിന്നു. ഭൂരിപക്ഷം - 3733 വോട്ട്. 2019ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേനയുടെ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു ഔത്താഡെ.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തോടെ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ ബിജെപിയുടെ കക്ഷിനില 106 ആയി ഉയർന്നു. എൻസിപിയുടേത് 53 ആയി കുറഞ്ഞു. ശിവസേനയ്ക്ക് 56ഉം, കോൺഗ്രസിന് 44ഉം സീറ്റുകളാണുളളത്. 153 എംഎൽഎമാരുള്ള അഘാഡിക്ക് സ്വതന്ത്രരും മറ്റുള്ളവരുമായി പത്തിലേറെപ്പേരുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഒരംഗത്തെ അധികമായി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ബിജെപിക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാര്യമായ നേട്ടമില്ലെങ്കിലും മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കാൻ ഇതു ധാരാളമാണ്.

ഉദ്ധവ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തോടുള്ള ജനവികാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫലിച്ചതെന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ആ അവകാശവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എൻസിപിയുടെ പക്കൽ ആയുധമില്ല. ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല.

കരിമ്പിന്റെ ‘വില’:

ഫഡ്നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം മണ്ഡലത്തിലെ ‘കരിമ്പു രാഷ്ട്രീയവും’ ബിജെപിക്കു തുണയാ. സോലാപുർ ജില്ലയിലാണ് പന്ധർപുർ മണ്ഡലം. കരിമ്പുകൃഷി ഏറെയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആറോളം പഞ്ചസാര സഹകരണസംഘങ്ങളും ഫാക്ടറികളുമുണ്ട്. എൻസിപി സ്ഥാനാർഥിയായ ഭഗീരഥ് ഭാൽകെയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിലൊരണ്ണം. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ സമാധാൻ ഒൗത്താഡെയാണ് മറ്റൊരു പഞ്ചസാര സഹകരണസംഘത്തിന്റെയും ഫാക്ടറിയുടെയും അധിപൻ. കരിമ്പുകർഷകർക്കുള്ള കുടിശിക നൽകുന്നതിൽ ഭഗീരഥ് ഭാൽകെയുടെ സഹകരണസംഘം വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് എൻസിപിക്കു തിരിച്ചടിയായത്. പണം നൽകുന്നതു വൈകിയതോടെ കരിമ്പുകർഷകരുടെ വോട്ട് ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു പോയി.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 3 ലക്ഷം ടൺ കരിമ്പാണ് ഭാൽകെ കുടുംബം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഹകരണസംഘത്തിലെത്തിയത്. ആ ഇനത്തിൽ 64 കോടി രൂപ കർഷകർക്കു നൽകേണ്ടതിൽ 24 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. 1.33 ലക്ഷം ടൺ കരിമ്പാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഒൗത്താഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര സഹകരണസംഘത്തിലെത്തിയത്. അതിന്റെ തുകയായ 28 കോടിയിൽ 23 കോടിയും അദ്ദേഹം കർഷകർക്കു നൽകി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ഒൗത്താഡെയ്ക്ക് അനുകൂലമായും എൻസിപി സ്ഥാനാർഥി ഭഗീരഥിനെതിരായും ഇതു വലിയ പ്രചാരണവിഷയമായി.

പണം നൽകുന്ന പഞ്ചസാരഫാക്ടറി മുതലാളിയെ കരിമ്പു കർഷകർ തുണയ്ക്കുകയും കുടിശിക വരുത്തിയ മുതലാളിയെ തള്ളുകയും ചെയ്തതോടെ ബിജെപിക്ക് കരിമ്പ് ഇരട്ടിമധുരത്തിന്റേതായി; എൻസിപിക്ക് കയ്പുനീരിന്റേതും.

