കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പിതാവിന്റെ ചിതയില്‍ ചാടി മകള്‍; ഗുരുതര പൊള്ളല്‍

ജയ്‌പുർ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പിതാവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് ചാടിയ മകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമെർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ദാമോദർ ഷർദ എന്ന 73കാരൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

ദാമോദറിന്റെ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മകൾ ചന്ദ്ര ഷർദ ചിതയിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദാമോദറിന്റെ മൂന്നു മക്കളിൽ ഇളയവളാണ് ചന്ദ്ര. പെട്ടെന്നു തന്നെ ചുറ്റും നിന്നവർ ചന്ദ്രയെ ചിതയിൽനിന്ന് വലിച്ചു പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും 70 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റെന്നാണ് വിവരം.



ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ചന്ദ്രയെ ആദ്യം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ജോദ്പുരിലേക്കും മാറ്റി. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദാമോദറിനെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ബാർമെറിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരിച്ചു. ദാമോദറിന്റെ ഭാര്യ നേരത്തെ മരിച്ചതാണ്.



English Summary : Grieving Daughter Jumps On Father's Body During Covid Cremation In Rajasthan