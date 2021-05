എവറസ്റ്റിലും കോവിഡ് വ്യാപനം; ആശങ്കയിൽ പർവതാരോഹകർ, അറിയില്ലെന്ന് സർക്കാർ

കാഠ്മണ്ഡു ∙ എവറസ്റ്റിലും കോവിഡ് വ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ പർവതാരോഹകരും അധികൃതരും ആശങ്കയിൽ. പർവതാരോഹകരിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെയും രോഗലക്ഷണമുള്ളവരുടെയും എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി നേപ്പാളിലെ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാംപിലുള്ള അധികൃതരും പർവതാരോഹകരും അറിയിച്ചതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

നിലവിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന 17 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാംപിൽ നിന്ന് എത്തിയവരിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ആശുപത്രി സ്റ്റാഫും സ്ഥിരീകരിച്ചതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം, ബേസ് ക്യാംപിലുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലെന്ന് നേപ്പാൾ സർക്കാർ പറയുന്നു. എവറസ്റ്റിലേക്കുള്ള പർവതാരോഹകരുടെ വരവ് നിലയ്ക്കുമെന്നതിനാൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ യഥാർഥ കണക്ക് നേപ്പാള്‍ സർക്കാർ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

