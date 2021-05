വോട്ടെണ്ണലിന് പിന്നാലെ അക്രമങ്ങളിൽ 14 മരണം; മമതയോട് നടപടി തേടി ഗവർണര്‍

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ തുടങ്ങിയ അക്രമത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി. അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിയമവാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖർ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർച്ചായ മൂന്നാം തവണയും ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമത ബാനർജി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗവർണർ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള വിവേകശൂന്യവും ഭയാനകവുമായ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതിനാകണം ആദ്യ മുൻ‌ഗണന. നിയമവാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ബിജെപിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഓഫിസുകൾ തീവച്ചു നശിപ്പിച്ചതായും പ്രവർത്തകരുടെ കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപകമായി കൊള്ളയടിച്ചതായും ബിജെപി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായതായും ആരോപണമുണ്ട്.

അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടി വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ചൊവ്വാഴ്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് മമത യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്. മമതയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലാപൻ ബന്ദോപാധ്യായ, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എച്ച്. കെ.ദ്വിവേദി, ഡിജിപി പി.നിരഞ്ജനൻ, കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സൗമിൻ മിത്ര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സംഘർഷ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കാനും മമത നിർദേശിച്ചു.

സംഭവങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ബംഗാൾ സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖറിനോടും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോടും ഇക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ചൊവ്വാഴ്ച ബംഗാളിലെത്തി അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു.

അതേസമയം, ബിർഭുമിൽ നാനൂരിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊലീസ് നിഷേധിച്ചു. നാനൂരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചതായും മറ്റ് ചില സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചതായും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിർഭും എസ്പി എൻ.എൻ.ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരം ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സ്വപൻ ദാസ് ഗുപ്ത നാനൂരിലെ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ ചിലർ അതിക്രമം നടത്തിയതായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Death toll 14 in violence after Assembly Elections in Bengal