കോവിഡ് 'ദേവന്റെ ദേഷ്യ'മെന്ന് പുരോഹിതന്‍; പൂജയ്ക്ക് തടിച്ചുകൂടി സ്ത്രീകള്‍ - വിഡിയോ

അഹമ്മദാബാദ്∙ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ സനന്ദ് നഗരത്തിൽ മതപരമായ ആഘോഷം. ബലിയദേവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം അർപ്പിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഒത്തുകൂടിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ‘ദേവന്മാർക്ക് ദേഷ്യം’ ഉള്ളതിനാലാണ് കോവിഡ് വന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ആഘോഷം നടത്തിയത്. പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതിനുസരിച്ച് ആളുകളെ അണിനിരത്തി ‘കോവിഡ് ഇല്ലാതാക്കാൻ’ പൂജയും നടത്തി.



പൂജ നടത്തി വെള്ളം അർപ്പിച്ച സ്ത്രീകൾ സനന്ദ് താലൂക്കിലെ നവപുര, നിധാരദ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി. സ്ഥലത്ത് ഡിജെ സംഗീതവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ സർപഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ 23 പേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് റൂറൽ ഡിഎസ്പി കെ.ടി.കാമരിയ പറഞ്ഞു. ഡിജെ നടത്തിയയാൾക്കെതിരെയും ആഘോഷത്തിന്റെ സംഘാടകനെതിരെയും നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Devotees In Sanand, Gujarat Violate COVID Protocols As Thousands Gather To Offer Prayers