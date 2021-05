എറണാകുളത്ത് അതിഗുരുതരം; 74 പഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണമായും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ

എറണാകുളം∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമായ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 74 പഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണായും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി. ജില്ലയിലെ 82 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മണീട്, കുട്ടമ്പുഴ, ഇലഞ്ഞി, ചോറ്റാനിക്കര, എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ, വടവുകോട് - പുത്തൻകുരിശ്, ആരക്കുഴ, കിഴക്കമ്പലം എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലാണു നിയന്ത്രണം. 26.54 % ആണ് ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

ജില്ലയില്‍ 6558 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് അതിതീവ്രവ്യാപനത്തിലേക്കാണ് എറണാകുളം കടന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണ് ഇന്നു ജില്ലയിലേത്. 6558 പേര്‍ കൂടി പോസിറ്റീവായതോടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജില്ലയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 58,378 ആയി. 24,708 പേരില്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് 6558 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



English Summary : 75 panchayaths in Ernakulam are in total containment zone